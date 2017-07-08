На выборах президента Монголии победил кандидат от оппозиционной партии

УЛАН-БАТОР, 8 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга победил во 2-м туре выборов главы Монголии. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу Генеральным избирательным комитетом данные по итогам подсчета 99,94% голосов.

Кандидат от ДП набрал 610 541 голос - 50,6%. Его оппонент - представитель правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд - заручился поддержкой 496 840 человек, или 41,2%. Остальные проголосовавшие опустили в урны пустые бюллетени.

Окончательные результаты будут объявлены после подсчета оставшихся голосов, однако сторонники Демократической партии уже вышли на улицу и празднуют победу. "Халтмаагийн Баттулга набрал 50,6% голосов избирателей. Поэтому он становится победителем во втором туре голосования", - заявил председатель Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ.

Второй тур проводился впервые в современной истории страны, так как ни один из кандидатов не заручился в первом туре поддержкой более 50% избирателей: 26 июня за Баттулгу было отдано 517 478 голосов, или 38,1%, а Энхболда - 411 748 голосов, или 30,3%.

Президент избирается на четыре года, пост можно занимать дважды. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж (член ДП) находится у власти уже второй срок.