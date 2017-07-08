ВС Ирака полностью восстановили контроль над Старым городом Мосула

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительственные силы Ирака полностью вернули под свой контроль историческую часть Мосула - последний оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в этом городе. Об этом, как сообщил в субботу телеканал Al Sumaria, заявили в командовании антитеррористической операцией.

Вместе с тем военные подчеркнули, что террористы продолжают удерживать несколько десятков квадратных метров территории второго по величине населенного пункта страны, провозглашенного три года назад "столицей" ИГ. За последние сутки силовикам удалось ликвидировать 35 боевиков.

Как ожидается, о победе над ИГ объявит главнокомандующий вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади, который выступит с речью из освобожденного Западного Мосула.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула началась в октябре прошлого года. В ней задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.