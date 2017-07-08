Макрон: страны G20 достигли важного решения в борьбе против финансирования терроризма

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Лидеры стран "Большой двадцатки" смогли достичь на саммите организации согласия относительно важного решения о борьбе против финансирования терроризма. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая по итогам встречи в Гамбурге.
"Мы провели долгое обсуждение темы терроризма. Мы достигли согласия относительно совместных и решительных действий против финансирования терроризма. И, на мой взгляд, это одно из важнейших достижений саммита", - сказал Макрон.
Также Макрон сообщил, что очередной международный саммит, на котором будут обсуждаться меры по защите климата на планете, состоится в Париже в декабре.
"В декабре в Париже пройдет саммит, на котором будут обсуждаться новые меры по защите климата, в частности финансирование такой борьбы", - сказал он. "Этот саммит состоится два года спустя после вступления в силу Парижского соглашения по климату - 12 декабря. Уверен, что на нем будут приняты новые меры в защиту климата", - сказал Макрон.
Говоря в целом о переговорах по климату на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, французский президент отметил, что "как по вопросу защиты климата, так и по вопросам о свободе торговли было достигнуто сохранение необходимого равновесия".