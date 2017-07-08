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Трамп обещал посетить Индонезию и заключить с ней "много сделок"

Международная панорама
8 июля, 19:42 дата обновления: 8 июля, 20:18 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Лидеры двух государств "подчеркнули приверженность укреплению стратегического партнерства США и Индонезии"

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© AP Photo/Evan Vucci

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. США намерены расширить торгово-экономические отношения с Индонезией. Об этом сообщил на состоявшейся в субботу на полях саммита Группы двадцати в германском Гамбурге встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо его коллега из США Дональд Трамп.

Он дал высокую оценку нынешним американо-индонезийским переговорам на высшем уровне. "Мы стали друзьями", - сказал о себе и Видодо Трамп. "И мы собираемся заключать вместе множество сделок - торговых сделок. У нас тут находится вся торговая делегация, и мы начнем вести крупную торговлю с Индонезией", - подчеркнул глава администрации США.

Со своей стороны Видодо передал Трампу "теплые приветствия от миллионов поклонников в Индонезии". "Они заинтересованы только в одном: когда они лично смогут поприветствовать вас в Индонезии", - продолжал президент. "Мы там будем. В этом месте я хотел бы побывать", - ответил Трамп.

Видодо также поблагодарил нынешнее американское правительство за апрельский визит вице-президента США Майка Пенса в Индонезию в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. "Пенс подчеркнул приверженность США укреплению стратегического партнерства с Индонезией. С нашей точки зрения, его визит был чрезвычайно успешным", - добавил президент.

После встречи Видодо написал на своей странице в Twitter: "Оказывается, Дональду Трампу нравится быть забавным. Мы обсуждали экономическое сотрудничество между нашими странами".

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп и Видодо "подчеркнули приверженность укреплению стратегического партнерства США и Индонезии", опирающегося на общие ценности и интересы. "Они обсудили пути расширения справедливой двусторонней торговли между нашими странами, а также укрепления сотрудничества в сфере обороны", - заявил Белый дом. Согласно изложенной им информации, лидеры подтвердили намерение бороться с терроризмом в Юго-Восточной Азии и мире в целом, пресекать финансовую и идеологическую подпитку экстремизма. Наконец, стороны "пообещали продолжать тесно координировать [действия] по другим угрозам международной безопасности, включая ядерную и ракетную программы Северной Кореи".

 

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Персоны
Джоко Видодо Трамп, Дональд
Темы
Саммит G20
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