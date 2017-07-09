Госдеп приветствовал перевод лидера оппозиции Венесуэлы из тюрьмы под домашний арест

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американская администрация приветствует перевод одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса из тюрьмы под домашний арест после более чем трехлетнего заключения. Об этом говорится в обнародованном в субботу письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Это - значительный шаг в верном направлении, сделанный правительством Венесуэлы", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, теперь американские власти призывают к "полному восстановлению свободы г-на Лопеса и его политических прав". США также настаивают на освобождении более 400 других политических заключенных в Венесуэле, заявила Науэрт.

Согласно изложенной ею информации, Вашингтон добивается "прекращения конфликта и репрессий" в Венесуэле, того, чтобы "все стороны" в этой южноамериканской республики взяли на себя обязательства по "мирному урегулированию" нынешнего острейшего внутриполитического кризиса. Это должно происходить при уважении "конституции Венесуэлы, ее демократических институтов и суверенитета венесуэльского народа", добавила представитель Госдепартамента США.

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в Венесуэле в 2014 году. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В феврале текущего года это решение было оставлено в силе, после того как Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную адвокатами политика.

С начала апреля текущего года в Венесуэле идут крупные акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения высшей судебной инстанции, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли не менее 90 человек, ранения получили около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в ассамблею намечены на 30 июля.