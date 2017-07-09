Абэ анонсировал перестановки в правительстве Японии

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале августа проведет перестановки в правительстве, а также в управляющем звене правящей Либерально- демократической партии (ЛДП). Об этом он заявил в воскресенье журналистам во время своего визита в Швецию, передает телеканал NHK.

"Я бы хотел осуществить их в начале следующего месяца. Для достижения стабильности не следует, конечно, менять основу кабинета", - сказал Абэ. При этом он не стал говорить, какие именно перемены произойдут в правительстве.

Ранее агентство Kyodo отмечало, что свои посты покинут министр обороны Томоми Инада и министр юстиции Кацутоси Канэда. При этом ключевые члены правительства, среди которых вице-премьер, министр финансов Таро Асо, глава МИД Фумио Кисида и генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, продолжат исполнять свои обязанности.

В последнее время правящую в Японии ЛДП сотрясают многочисленные скандалы. В середине июня Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий признало факт наличия документов, свидетельствующих о том, что премьер-министр страны оказывал неподобающую поддержку коммерческому проекту своего близкого друга Котаро Какэ. 27 июня скандал разгорелся вокруг Инады, которая своими неаккуратными высказываниями о поддержке кандидата на выборах в законодательное собрание Токио от имени ведомства и Сил самообороны, по мнению оппозиции, нарушила сразу несколько законов.

Объектом для критики становился и министр юстиции - во время последней парламентской сессии оппозиционные партии вносили в нижнюю палату парламента проект резолюции о недоверии Канэде в ответ на отказ властей притормозить процесс принятия законопроекта о наказании за факт подготовки к актам терроризма, который вызвал в Японии острые споры.

На фоне этого уровень поддержки Абэ упал на 10% и, по данным последнего опроса агентства Kyodo, составляет сейчас 44,9%. При этом против его политики выступает 43,1% жителей страны.