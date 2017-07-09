Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"

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КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Вашингтон не видит прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украина Петром Порошенко в Киеве.
"Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно потому мы назначили специального представителя (Курта Волкера - прим. ТАСС)", - сказал Тиллерсон. Он также добавил, что США намерены координировать действия с "нормандской четверкой" для поиска возможности способствовать прогрессу в решении конфликта.
7 июля Госдеп объявил, что Курт Волкер специальным представителем США по Украине.
Тиллерсон в ходе встречи с Порошенко напомнил о сумме помощи, оказанной для преодоления кризиса, связанного с ситуацией в Донбассе. Кроме того, американский представитель подчеркнул необходимость продолжения реформ на Украине.
"США уже внесли более $600 млн с начала этого кризиса", - заявил Тиллерсон, имея в виду помощь Украине для преодоления кризиса, связанного с конфликтом в Донбассе. По мнению госсекретаря, таким образом США показывают, как относятся к сложившейся ситуации.
Он подчеркнул, что США привержены идее восстановления территориальной целостности Украины. "Мы также считаем важным обеспечить безопасность", - подчеркнул он. В этом смысле Тиллерсон отметил, что ранее в ходе визита в Россию он заявлял о необходимости того, "чтобы Российская Федерация сделала первый шаг для деэскалации". При этом он подчеркнул, что санкции в отношении РФ "будут оставаться, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции".
По словам Тиллерсона, в Киеве с Порошенко он обсудил вопрос экономических реформ на Украине, отметив их "огромный прогресс". В то же время он подчеркнул, что у Киева "есть еще много работы, чтобы продолжить эти реформы, чтобы обеспечить безопасность и экономические достижения".
Он напомнил Украине об ее обязательствах выполнять условия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также о необходимости внедрения земельной реформы и улучшении корпоративного управления.
Кроме того, по его словам, стороны "много говорили о шагах, чтобы Украина стала очень привлекательной для внешних инвестиций" в контексте необходимости борьбы с коррупцией. "Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ, это очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места и развитие экономики".
Тиллерсон и Порошенко обсудили реформы в судебном секторе Украины, причем опять же в контексте борьбы с коррупцией. "Важны реформы в судебном секторе…, а также создание Антикоррупционного суда. Все эти вопросы - это первые шаги для создания соответствующей судебной власти", - сказал госсекретарь.
По его мнению, "существует много вызовов для этих реформ".
В свою очередь Петр Порошенко на совместной пресс- конференции сообщил о договоренностях по расширению контактов между украинской и американской властями. "Мы ждем в августе и в сентябре у себя и министра обороны, и министра энергетики США, и других высокопоставленных представителей американской власти", - сказал украинский лидер.
Порошенко также заявил, что Украина в результате "очень стремительно развивающегося сотрудничества с США" имеет "не только партийную поддержку в американском Конгрессе, но и поддержку в Белом доме, Госдепе и американском правительстве".
Народный депутат Украины Мустафа Найем, также встретившийся с Тиллерсоном совместно с другими чиновниками, сообщил, что все обсуждаемые темы "заканчивались репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема - в людях или законах, и кто этому сопротивляется".
"Отдельно мы сказали о критичности помощи со стороны США в реформах, но указали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах", - написал Найем в Facebook. По мнению депутата, США необходимо "перестать играть в завуалированные формы и говорить с лидерами Украины прямо". "Сейчас это критично важно", - подчеркнул он.