Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооружения

Международная панорама
10 июля, 18:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Президент Украины также предложил построить завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) направить дополнительно 3 млрд гривен ($115,4 млн по текущему курсу) на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО, а также закупку вооружения.

Об этом он заявил в понедельник на заседании СНБО.

"Мной внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов, с внедрением современных технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит взаимосовместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам. Предлагается выделить финансовый ресурс 1,4 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, завод позволит не только собирать боеприпасы, но и обеспечить производство из собственного сырья.

Среди прочего глава государства предложил направить 1,6 млрд гривен на закупку новейшего вооружения и военной техники.

"В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки "Оплот", новейшие ракеты и другие позиции, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны", - отметил Порошенко.

По его словам, финансирование будет обеспечено за счет перевыполнения плана поступлений госбюджета на текущий год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
4
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
5
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
6
Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в страну
7
Реакция мировых СМИ на встречу президентов России и США на саммите G20
Темы дня
Реклама