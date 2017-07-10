Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооружения

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) направить дополнительно 3 млрд гривен ($115,4 млн по текущему курсу) на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО, а также закупку вооружения.
Об этом он заявил в понедельник на заседании СНБО.
"Мной внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов, с внедрением современных технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит взаимосовместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам. Предлагается выделить финансовый ресурс 1,4 млрд гривен", - сказал он.
По его словам, завод позволит не только собирать боеприпасы, но и обеспечить производство из собственного сырья.
Среди прочего глава государства предложил направить 1,6 млрд гривен на закупку новейшего вооружения и военной техники.
"В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки "Оплот", новейшие ракеты и другие позиции, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны", - отметил Порошенко.
По его словам, финансирование будет обеспечено за счет перевыполнения плана поступлений госбюджета на текущий год.