В Варшаве несколько тысяч человек принимают участие в антиправительственной демонстрации

ВАРШАВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Массовая антиправительственная акция протеста проходит в эти минуты в исторической части польской столицы. По предварительным оценкам, митингуют несколько тысяч человек.

10 числа каждого месяца правящая сейчас в Польше партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" проводит памятные мероприятия у резиденции главы государства в связи с крушением под Смоленском президентского авиалайнера Ту-154М 10 апреля 2010 года. Один из его элементов - марш по центральной улице старой Варшавы. Оппозиция Польши считает эти акции политическими демонстрациями и пытается проводить ответные манифестации, чтобы показать свое несогласие с деятельностью руководства страны.

Протестующие не смогли помешать маршу. Его участники по пустой улице дошли до Президентского дворца, как и планировалось. С другой стороны ограждений их освистала толпа присоединившихся к контрдемонстрации. Выступая с речью Ярослав Качиньский заявил, что эти марши будут продолжаться до тех пор, пока на Краковском предместье не появится памятник жертвам крушения. По его словам, это произойдет через несколько месяцев.

Протест нарастает

На этот раз акция протеста приобрела по-настоящему массовый характер. На Замковой площади собралась толпа протестующих. Перед началом марша они разошлись по окрестным улицам, так как полиция создала для участников шествия Качиньского живой коридор, усиленный металлическими ограждениями, не позволяющий заблокировать эту акцию контрдемонстрантам. Этот временный забор, разделивший улицу Краковское предместье на две части, представители оппозиции назвали Варшавской стеной по аналогии с Берлинской стеной.

Лидер ассоциации "Граждане Польши" Павел Каспшак указал, что их цель - добиться "уважения права на демонстрации" и остановить эксгумации жертв авиакатастрофы под Смоленском. "Речь идет о том, чтобы они контролировались судом, а не использовались в каких-то скандальных, варварских ритуалах", - отметил он. Среди других требований оппозиции - соблюдение норм верховенства закона и конституции, прав человека, которые, по их мнению, нарушаются партией власти.

Символами протеста стала белая роза, которые в честь демократических ценностей принесли с собой участники протестной демонстрации. Позднее они украсили цветами полицейские машины, чтобы продемонстрировать мирный характер своего протеста, не требующий таких усиленных мер безопасности. Другой символ протеста - портрет лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента Леха Валенсы, который собирался принять участие в демонстрации оппозиции, но в воскресенье попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Несколько месяцев назад в Польше вступил в силу обновленный закон о массовых собраниях, запрещающий одновременное проведение в одном месте двух демонстраций. 10 июня во время очередного мероприятия, посвященного трагедии под Смоленском, несколько десятков противников этой акции сели поперек дороги, пытаясь остановить марш памяти Качиньского. В результате пришлось вмешаться полиции, после чего в суд было направлено 91 заявление по факту блокады проезжей части.

В правящей партии действия оппозиции называют кощунством. По их мнению, их обвинения не оправданы.