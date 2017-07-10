Столтенберг: для НАТО важен диалог с Россией

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс считает важным продолжение диалога с Россией, используя "двусторонний подход". Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "112 Украина".

"Подход НАТО в отношении Москвы состоит в том, что мы называем двусторонним подходом. Прежде всего это крепкая защита, коллективная защита, которая заслуживает доверия, но одновременно и политический диалог, потому что Россия - это наш сосед, и она никуда не исчезнет. Поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда растет напряженность", - сказал Столтенберг.

Генсек уточнил, что для альянса важно говорить с Россией, в частности, "на такие темы, как минские договоренности и их выполнение". "Это то, что мы называем политическим диалогом, но надо также обращаться и к вопросам прозрачности и сокращения рисков", - добавил он.

Столтенберг также отметил "значительную активность учений, которые проходят вдоль наших границ", и подчеркнул, что на этом фоне НАТО "хочет избежать любых инцидентов, которые могут привести к тому, что ситуация выйдет из под контроля и создаст опасные обстоятельства". "Все это требует диалога с Россией, но диалог не значит слабость, для нас это знак силы, с помощью которого мы разговариваем с соседом", - подчеркнул он.

Относительно будущих российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь, Столтенберг отметил, что НАТО будет наблюдать за ними и желает прозрачности, признав, что "все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы". При этом генсек подчеркнул, что "НАТО сейчас не видит непосредственно военный угрозы ни одной из стран участниц альянса".