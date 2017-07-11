Генсек ООН в годовщину бойни в Сребренице призвал признать факт геноцида

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю 22-й годовщины трагических событий в Сребренице призвал избежать подобных преступлений в будущем и признать факт совершения в боснийском анклаве геноцида. В распространенном в понедельник письменном заявлении административный глава всемирной организации назвал резню "самым ужасным зверством на европейской земле с момента основания Организации Объединенных Наций".

"Кошмарные события, которые произошли в Сребренице в июле 1995 года, это исторические факты, которые были подробно документированы. И Международный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ), и Международный суд пришли к заключению, что действия, совершенные в Сребренице, являлись геноцидом. МТБЮ установила уголовную ответственность различных лиц за бойню в Сребренице и приговорила их за геноцид", - напомнил Гутерриш.

"Чтобы предотвратить подобные зверства в будущем, мы должны честно взглянуть в прошлое и признать, что эти преступления совершались, а также (признать) роль, которую мы сыграли в их совершении", - подчеркнул он. По его словам, ООН "признала свою долю ответственности" за трагедию в Сребренице и с тех пор "усиленно работала, чтобы извлечь уроки из допущенных ошибок".

В июле 1995 года в мусульманском анклаве, объявленном ООН "зоной безопасности", боснийские сербы убили около 8 тыс. мужчин - мусульман в возрасте от 13 до 77 лет. Дислоцированные там голландские миротворцы оказались не в состоянии предотвратить резню. В феврале 2007 года Международный суд - высшая судебная инстанция ООН - признал массовое убийство мусульман геноцидом. Сербская сторона, не отрицая факта преступления, утверждает, что это стало ответом на целенаправленное истребление сербов экстремистами-мусульманами.

В июле 2015 года Великобритания попыталась добиться принятия несогласованной резолюции по случаю 20-й годовщины трагических событий в Сребренице. Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето. В числе воздержавшихся при голосовании стран также были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.