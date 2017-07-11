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В Аргентине против экс-министра возбуждено дело о махинациях, стоивших казне $35,8 млн

Международная панорама
11 июля, 5:57 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 11, июля. /ТАСС

Хулио де Видо является фигурантом уже нескольких дел о коррупции

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио возбудил дело в отношении экс-министра федерального планирования депутата Хулио де Видо, подозреваемого в причастности к махинациям при предоставлении государством субсидий на дизельное топливо. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник на сайте Центра судебной информации.

Как считает судья, де Видо и другие обвиняемые по этому делу бывшие чиновники "в период с июля 2003 года по март 2014 года, злоупотребляя своими полномочиями, участвовали в незаконной схеме, в рамках которой систематически выдавали пассажирским компаниям, работающим в сфере общественного транспорта, больше субсидий, чем им полагалось". По версии следствия, ущерб для казны от действий фигурантов дела составил "примерно 608,3 млн песо ($35,8 млн)".

Бонадио также распорядился наложить арест на активы де Видо на сумму 1 млрд песо ($58,8 млн).

В 2003 году правительство президента (2003-2007 годы) Нестора Киршнера ввело субсидии для автобусных компаний, чтобы они не поднимали цены на проезд. Получаемая сумма зависела от количества пройденных километров и перевезенных пассажиров. По версии стороны обвинения, некоторые компании завышали данные, чтобы получить больше субсидий. В 2014 году условия получения субсидий были изменены.

На прошлой неделе Бонадио вызвал для дачи показаний по этому делу 251 предпринимателя из сферы общественного транспорта.

Сейчас де Видо является фигурантом уже нескольких дел о коррупции. На прошлой неделе прокуратура подала ходатайство о лишении экс-министра депутатской неприкосновенности и выдаче ордера на его арест в связи с предъявленными ему обвинениями в хищении бюджетных средств.

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