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СМИ: у КНДР пока нет технологий, необходимых для повторного входа ракет в атмосферу

Международная панорама
11 июля, 7:35 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, июля. /ТАСС

К такому выводу пришла южнокорейская разведка после анализа информации, связанной с недавним ракетным запуском КНДР

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СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. КНДР пока не обладает технологиями, необходимыми для повторного входа межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что к такому выводу пришла южнокорейская разведка после анализа информации, связанной с недавним ракетным запуском КНДР. Отсутствие соответствующих технологий означает, что при снижении и повторном входе в плотные слои атмосферы может произойти разрушение ракеты из- за сильного нагрева ее обшивки.

КНДР в начале июля провела запуск МБР "Хвасон-14". По данным северокорейской стороны, максимальная высота полета ракеты составила 2801 км, дальность - 933 км. По данным министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.

Между тем, как сообщило Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2801 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

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