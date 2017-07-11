ЕС согласовал выделение €100 млн Иордании

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БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз одобрил предоставление €100 млн макрофинансовой помощи для Иордании. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении состоявшегося в Брюсселе 12-го заседания постоянного Совета по ассоциации ЕС и Иордании.
"ЕС и Иордания достигли соглашения по меморандуму о взаимопонимании по второй программе макрофинансовой помощи ЕС этой стране. Вступление этого меморандума в силу обеспечит выделение первого транша помощи в размере €100 млн", - следует из заявления.
В ходе встречи обсуждались проблемы устойчивого развития, стимулирования экономического роста и занятости в Иордании, а также аспекты сирийского урегулирования, приема беженцев и миграционные вопросы. ЕС, в частности, отметил, что с начала сирийского кризиса он уже предоставил Иордании €1,63 млрд на поддержку программ содействия беженцам в этой стране.