Главы МИД Катара, Кувейта и США обсудили пути решения кризиса в Персидском заливе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Катара и Кувейта провели во вторник с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном трехсторонние консультации по урегулированию дипломатического кризиса в Персидском заливе. Как сообщил телеканал Al Jazeera, на встрече в Дохе присутствовал эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Катара, Кувейта и США состоялась в Дохе, - говорится в сообщении телеканала. - [Министры] обсудили посреднические усилия для решения кризиса в Персидском заливе и сохранение стабильности в регионе".

По информации телеканала, ранее катарский лидер обсудил с Тиллерсоном "совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму", "усилия Вашингтона по поддержке посредничества Кувейта", а также "стратегические отношения между Дохой и Вашингтоном".

Как заявил ранее во вторник американский дипломат, цель его визита в Доху - предотвращение обострения в отношениях между Катаром и бойкотирующими эмират Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. "Мы здесь, чтобы избежать эскалации конфликта, - сказал он. - Я надеюсь добиться прогресса в достижении решения кризиса в Персидском заливе".

В Доху Тиллерсон прилетел из Кувейта, куда прибыл по приглашению главы этой страны шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, выступающего посредником в разрешении кризиса. В Кувейте по результатам закрытых для прессы консультаций при участии Тиллерсона, советника по национальной безопасности Великобритании Марка Сидвела и главы МИД Кувейта шейха Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха было озвучено совместное заявление с призывом к участникам кризиса к сдержанности и диалогу для скорейшего урегулирования ситуации. Из Катара Тиллерсон направится в Саудовскую Аравию, где обсудит "катарское досье" с руководством королевства.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.