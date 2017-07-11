Трамп заявил о больших победах в борьбе с ИГ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о крупных победах в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая во вторник признала гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

"Большие победы против ИГ!", - написал Трамп на своей личной странице в сети Twitter. Он не пояснил, что имеет в виду.

Big wins against ISIS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.

Между тем во вторник боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

Кроме того, в понедельник премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле, более трех лет удерживаемом боевиками.