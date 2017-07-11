Reuters: Сенат попросит сына Трампа предоставить информацию о встрече с юристом из РФ

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по разведке Сената Конгресса США хочет получить документы от Дональда Трампа - младшего по подробностям его встречи в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой.
Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Сенате.
По его сведениям, комитет еще не назначил дату слушаний с участием Трампа-младшего, однако уже готовит ему запрос на предоставление информации для расследования.
Ранее во вторник Трамп-младший опубликовал в своем Twitter электронную переписку, касающуюся встречи с Весельницкой. В одном из писем, он выражал заинтересованность в том, чтобы получить информацию, касающуюся экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником Трампа-старшего.
В минувшее воскресенье New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что в Кремле не знают, кто такая Весельницкая.