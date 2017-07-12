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Правозащитники подали иск против Трампа за блокировку пользователей в его Twitter

Международная панорама
12 июля, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По мнению правозащитников, блокируя доступ пользователям к своему личному Twitter, президент США нарушает конституцию

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правозащитная организация Knight first amendment institute ("Институт первой поправки конституции США имени Найта") при Колумбийском университете подала иск против Дональда Трампа, заявив, что, блокируя доступ пользователям к своему личному Twitter, президент США нарушает конституцию. Сообщение с сутью претензий было размещено во вторник на сайте института.

"Аккаунт Дональда Трампа в Twitter стал важным источником новостей и информации о государстве, а также форумом как для президента, так и для пользователей. Белый дом нарушает закон, лишая людей возможности пользоваться этим форумом по причине их несогласия с президентом", - заявили правозащитники, подчеркнув, что советники президента ранее публично упоминали, что сообщения Трампа в личном Twitter могут считаться официальными заявлениями.

Иск против президента страны и его пресс-службы подан совместно от института, а также семи отдельных граждан, чьи аккаунты были лишены доступа к президентскому Twitter. Истцы требуют признать блокировку подписчиков президентского аккаунта незаконной, а также восстановить доступ для ранее заблокированных пользователей.

Институт был создан в 2016 году совместно Колумбийским университетом и фондом Джона и Джеймса Найта (John S. and James L. Knight Foundation) и ставит своими целями повышение прозрачности работы государства, ослабление государственного надзора, отстаивание права на выражения протеста и защиту свободу прессы. Первая поправка конституции США гарантирует гражданам США право на свободу слова, прессы и вероисповедания.

В июне газета The Washington Post опубликовала статью, в которой были приведены несколько примеров блокировки пользователей, после того как те публиковали насмешливые или критические замечания в адрес президента.

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