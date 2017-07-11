Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"

Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьереСпорт 12 июля, 0:10
"Есть положительные сдвиги": завершился второй день женевских переговоров по СирииМеждународная панорама 11 июля, 23:51
Перегудов: объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно ФК "Динамо"Спорт 11 июля, 23:45
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт утверждает, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы любит "забегать вперед". Такое мнение она высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов.
"Лавров любит много говорить, забегая вперед. Я полагаю, что переговоры все еще ведутся", - прокомментировала Науэрт слова российского министра о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в Аммане. "Этот [вопрос] все еще прорабатывается", - пояснила она.
В понедельник на пресс-конференции Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования на практике зон деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. По его словам, чтобы согласовывать все детали функционирования зон деэскалации, условлено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане. Министр подчеркнул, что это центр будет на прямой связи с оппозиционными отрядами и с представителями правительственных сил.