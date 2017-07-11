Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт утверждает, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы любит "забегать вперед". Такое мнение она высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов.

"Лавров любит много говорить, забегая вперед. Я полагаю, что переговоры все еще ведутся", - прокомментировала Науэрт слова российского министра о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в Аммане. "Этот [вопрос] все еще прорабатывается", - пояснила она.

В понедельник на пресс-конференции Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования на практике зон деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. По его словам, чтобы согласовывать все детали функционирования зон деэскалации, условлено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане. Министр подчеркнул, что это центр будет на прямой связи с оппозиционными отрядами и с представителями правительственных сил.