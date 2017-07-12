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На Украине открыли дело против генпрокурора по обвинению в неуплате налогов

Международная панорама
12 июля, 0:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Ранее лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания парламента обвинил генпрокурора Юрия Луценко в уклонении от уплаты

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала расследование после того, как лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания парламента обвинил генпрокурора Юрия Луценко в неуплате налогов. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во вторник во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в единый реестр досудебных расследований два его обращения на сессии о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", - сказал он после заседания Верховной рады.

Холодницкий уточнил, что "дело начато, следствие будет продолжаться".

Ляшко во время заседания Верховной рады 11 июня обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов, в том числе за дом площадью 900 кв. метров, который оформлен на его 76-летнего тестя. Лидер Радикальной партии потребовал от генпрокурора немедленно оплатить все налоги.

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