Посредники предложили главам Армении и Азербайджана встретиться по Карабаху до конца года

ЕРЕВАН, 12 июля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Международные посредники по карабахскому урегулированию предложили президентам Армении и Азербайджана провести встречу в этом году. Об этом объявлено по итогам переговоров глав МИД двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, которые состоялись во вторник в Брюсселе, сообщил ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян.

"Сопредседатели минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху попросили министров передать президентам предложение провести саммит в течение этого года", - говорится в сообщении по итогам встречи. "Достигнута договоренность провести следующую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в сентябре текущего года в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отметил Балаян.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана прошла в Брюсселе 11 июля по инициативе сопредседателей минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игоря Попова (Россия), Ричарда Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США), в ней принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, указано в сообщении.

"На встрече были продолжены обсуждения о создании соответствующих условий для продвижения вперед переговорного процесса по карабахскому урегулированию", - отмечается в сообщении.

По словам представителя МИД Армении, Налбандян "подчеркнул необходимость стабилизации обстановки на линии соприкосновения" конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе. "С этой целью он [министр] акцентировал выполнение договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге", - сообщил Балаян.

Пресс-секретарь МИД Армении напомнил, что на указанных встречах было заявлено о необходимости расширить мониторинговые возможности миссий ОБСЕ и внедрить механизмы расследования инцидентов на линии соприкосновения конфликтующих сторон.