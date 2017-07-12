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В администрации Порошенко сообщили, что Волкер обсуждал с ними шаги по импульсу "Минска-2"

Международная панорама
12 июля, 2:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

По словам замглавы администрации Константина Елисеева, на встрече обсуждалась некая стратегия

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который сейчас находится в Киеве, провел ряд встреч в администрации президента и в том числе встретился с Петром Порошенко. Об этом сообщил замглавы администрации Константин Елисеев.

"В понедельник действительно прошла встреча с ним в администрации президента. Мы обозначили совместные шаги для того, чтобы скоординировать, поддержать и дать новый импульс минскому процессу [по урегулированию ситуации в Донбассе]", - сказал Елисеев в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".

Он добавил, что на встрече обсуждалась некая стратегия. "Я хочу также отметить, что президент также имел короткую встречу с Куртом Волкером для того, чтобы поощрить его более активно вникать и привнести новые возможности для мирного урегулирования ситуации в Донбассе", - сообщил замглавы администрации.

Курт Волкер прибыл на Украину 9 июля вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который представил спецпосланника украинскому истеблишменту. А уже с понедельника Волкер начал серию встреч, первая из которых состоялась с экс-президентом Леонидом Кучмой - официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, который отметил активную позицию и роль США в разрешении ситуации в Донбассе. Стороны также договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

Как пояснил ранее Рекс Тиллерсон, Соединенные Штаты назначили Курта Волкера специальным представителем США по Украине по запросу президента России Владимира Путина. Назначение состоялось 7 июля.

В Госдепартаменте 11 июня сообщили, что Волкер все еще находится на Украине и продолжает "чрезвычайно напряженно работать".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Порошенко, Петр Алексеевич
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