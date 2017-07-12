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Сын Трампа отрицает, что был готов навредить США ради компромата на Клинтон

Международная панорама
12 июля, 6:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Дональд Трамп - младший назвал политику "жесткой и грязной игрой"

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший отрицает, что он, соглашаясь на встречу с юристом из РФ, был готов получить от властей другого государства поддержку с целью помочь своему отцу победить Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году и причинить вред демократическим институтам США. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News

Ему был задан гипотетический вопрос о его действиях в том случае, если встреча с Весельницкой показалась бы ему подозрительной, противоправной или содержащей элемент сговора, направленного против интересов США. "Я бы доложил обо всем компетентным органам. Сто процентов, я никогда не совершу ничего во вред своей стране, именно за это мы так трудно и долго боролись", - отметил Трамп-младший.

Он сказал, что его помощники имели представление, кто такая и чем именно занимается Весельницкая. "Кажется, она была прокурором в Москве в 2002 году. По крайней мере 14 лет назад она была прокурором", - добавил Трамп-младший. Он в очередной раз назвал встречу с юристом летом прошлого года "зря потраченным временем", допустив, что ее помогли устроить "ради связей и знакомств".

Сын главы государства заверил, что с тех пор никогда не встречался с Весельницкой, а с американским продюсером Робом Голдстоуном, помогшим устроить беседу, время от времени сталкивается мимолетно. Трамп-младший назвал политику "жесткой и грязной игрой", упрекнув американские СМИ в том, что они "сослужили себе плохую службу, неразборчиво встав [в начале предвыборной кампании в прошлом году] на сторону" экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

В воскресенье газета The New Tork Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, он согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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