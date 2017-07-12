Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Spiegel: Эрдоган подал апелляцию на решение суда по оскорбительному стихотворению

Международная панорама
12 июля, 13:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, июля. /ТАСС

Суд ранее уже частично запретил цитировать произведение, но президент Турции намерен добиться полного запрета

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/DANIEL KOPATSCH

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через своего адвоката подал апелляцию на решение немецкого суда по делу об оскорбительном стихотворении сатирика Яна Бемермана. Немецкая юстиция уже частично запретила цитировать произведение, но политик намерен добиться полного запрета, сообщило в среду издание Spiegel-Online со ссылкой на источники в суде.

31 марта 2016 года в эфире одной из программ Бемерман прочел стихотворение, посвященное президенту Турции. Адвокаты Эрдогана подали иск против телеведущего с требованием привлечь его к ответственности за "оскорбление чести главы иностранного государства". Сатира Бемермана стала одной из причин роста напряженности в германо-турецких отношениях. В немецком обществе раскритиковали и действия канцлера Ангелы Меркель, которая через своего пресс-секретаря дала негативную оценку действий сатирика.

Гамбургский суд 10 февраля постановил, что само произведение в целом попадает под определение сатиры, но отдельные пассажи действительно являются оскорбительными. Именно их запрещается зачитывать публично.

Бемерман со своей стороны также подавал апелляцию. В марте текущего года он потребовал снять какие-либо ограничения на цитирование своего стихотворения.

Смотрите также

Эрдоган подал жалобу на решение остановить расследование против Бемермана

В ФРГ отклонили апелляцию Эрдогана по делу о скандальном стихотворении

Суд в Гамбурге подтвердил вердикт по стихотворению об Эрдогане

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
2
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
3
Росатом заверил, что перенос ввода ледокола "Арктика" не приведет к проблемам
4
Во время акций протеста в Гамбурге арестовали двух россиян
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
7
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
Темы дня
Реклама