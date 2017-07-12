Spiegel: Эрдоган подал апелляцию на решение суда по оскорбительному стихотворению

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через своего адвоката подал апелляцию на решение немецкого суда по делу об оскорбительном стихотворении сатирика Яна Бемермана. Немецкая юстиция уже частично запретила цитировать произведение, но политик намерен добиться полного запрета, сообщило в среду издание Spiegel-Online со ссылкой на источники в суде.

31 марта 2016 года в эфире одной из программ Бемерман прочел стихотворение, посвященное президенту Турции. Адвокаты Эрдогана подали иск против телеведущего с требованием привлечь его к ответственности за "оскорбление чести главы иностранного государства". Сатира Бемермана стала одной из причин роста напряженности в германо-турецких отношениях. В немецком обществе раскритиковали и действия канцлера Ангелы Меркель, которая через своего пресс-секретаря дала негативную оценку действий сатирика.

Гамбургский суд 10 февраля постановил, что само произведение в целом попадает под определение сатиры, но отдельные пассажи действительно являются оскорбительными. Именно их запрещается зачитывать публично.

Бемерман со своей стороны также подавал апелляцию. В марте текущего года он потребовал снять какие-либо ограничения на цитирование своего стихотворения.