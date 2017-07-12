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Правительство Канады отменило экономические санкции против Белоруссии

Международная панорама
12 июля, 18:34 UTC+3 ТАСС

В постановлении властей Канады говорится, что нынешнее решение свидетельствует о признании Оттавой прогресса, достигнутого Минском в ключевых вопросах, касающихся прав человека

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ТАСС, 12 июля. Правительство Канады приняло решение отменить экономические санкции в отношении Белоруссии, введенные в 2006 году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду в правительственном вестнике Canada Gazette.

"В соответствии с обязательствами правительства Канады по дипломатическому взаимодействию с международным сообществом и в ответ на недавние позитивные изменения в Белоруссии правительство Канады объявляет о своем решении вывести Беларусь из Регионального контрольного списка, - говорится в документе. - Таким образом отменяются меры, введенные в декабре 2006 года".

В Региональный контрольный список входят страны, на которые распространяются меры по контролю над экспортом и передачей любых товаров и технологий. Канада ввела санкции в отношении Белоруссии после состоявшихся там в 2006 году президентских выборов.

Нынешнее решение, говорится далее в документе, "свидетельствует о признании Канадой прогресса, достигнутого Белоруссией в ключевых вопросах, касающихся прав человека", а также "конструктивной роли Белоруссии в содействии переговорам о прекращении огня и установлении мира на Украине".

В канадском МИД пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать это решение.

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