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"Московская" группа: объединение оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве возможно

Международная панорама
12 июля, 18:51 UTC+3 ЖЕНЕВА 12, июля. /ТАСС

Представитель делегации Муханнад Длейкан добавил, что предварительные условия на переговорах в Женеве по Сирии неприемлемы

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ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. "Московская платформа" сирийской оппозиции считает возможным объединение с представителями других групп на переговорах в Женеве. Такое мнение выразил в среду представитель этой делегации Муханнад Длейкан после встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой.

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© Вячеслав Прокофьев/TACC

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Раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился без прорывов

"Мы считаем возможным достижение решения о единой делегации, - отметил он. - Такая возможность существует, хоть это и не будет простым делом". "Мы сможем сломать лед и прийти к соглашению", - выразил уверенность Длейкан.

Он напомнил о состоявшейся в ходе нынешнего раунда совместной встрече трех групп оппозиции со Стаффаном де Мистурой, а также о двух совещаниях по вопросам объединения. "Состоявшиеся здесь два раунда технических консультаций показали, что оппозиция способна идти вместе, иметь общий взгляд, - сказал представитель "московской" группы. - Мы верим, что удастся создать единую делегацию". "Ситуация в Сирии требует выполнения резолюции 2254, вот над этим мы сейчас работаем", - заключил он.

Кроме того Длейкан назвал неприемлемым выдвижение предварительных условий на межсирийских переговорах в Женеве.

"Мы не хотим обсуждать то, что не содержится в резолюции СБ ООН 2254. Выдвижение предварительных условий неприемлемо, - сказал он, отвечая на вопрос о разногласиях между "московской" группой и оппозиционным Высшим комитетом по переговорам (ВКП) по поводу будущего президента Сирии Башара Асада. - Неприемлемо выставлять это как приоритет на переговорах. Не должно быть предварительных условий".

Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве с 10 июля. Представители всех трех групп заявляют о достигнутом прогрессе и возможности согласия по вопросу объединения, не называя, однако, никаких приблизительных сроков, когда этом может произойти.

Создание единой делегации оппозиционных сирийских групп на переговорах расценивается экспертами как фактор, который мог способствовать прогрессу в поиске урегулирования сирийского конфликта.

Помимо трех групп оппозиции в переговорах под эгидой ООН в Женеве участвует делегация правительства Сирии.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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