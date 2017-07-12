Трамп уверен, что США и РФ могут договориться по Сирии и другим вопросам

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что у него и президента России Владимира Путина разные цели, однако Вашингтон и Москва могут достичь договоренности по Сирии и многим другим вопросам. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CBN, вышедшем в эфир в среду.

Говоря о главе российского государства, американский лидер отметил: "Он хочет блага для России, а я хочу того, что хорошо для Соединенных Штатов". "И я думаю, что в таком случае, как с Сирией, мы можем достичь согласия, договориться о прекращении огня, и есть много других случаев, в которых поладить было бы очень позитивно", - добавил американский президент.

Как указал Трамп, естественно, что у него и Путина всегда будут разные цели. Американский лидер подчеркнул, что встреча с президентом РФ была чрезвычайно продуктивной. "Иногда не получается договариваться по каким-то вопросам, а иногда получается, - отметил Трамп. - Но у нас была хорошая встреча, это была встреча лицом к лицу, это была долгая встреча, она шла два часа и 15 минут".

"Все были удивлены продолжительность, но это было хорошо, а не плохо", - подчеркнул Трамп. "Я думаю, мы ладим очень, очень хорошо, - добавил он. - Мы чрезвычайно мощная ядерная держава, и они тоже. Разумно поддерживать какие-то отношения".

Американский лидер также отметил, что перемирие на юго-западе Сирии соблюдается, в отличие от других подобных соглашений о прекращении боевых действий.

"Думаю, у нас состоялась прекрасная встреча. Мы договорились об одной важной вещи - о прекращении огня на значительной территории Сирии, где царил жуткий хаос и продолжалось кровопролитие. И сейчас прошло уже четыре дня, перемирие соблюдается четыре дня", - сказал Трамп.

"Все потому, что президент Путин и президент Трамп заключили сделку и она выполняется. Сейчас я не знаю, что будет происходить дальше, возможно, они вновь начнут стрелять. Однако сейчас оно [соглашение] соблюдается, в отличие от других перемирий, которые ничего не значили", - утверждал президент США.

Российско-американо-иорданская договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля. В соответствие с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в действие с 9 июля.