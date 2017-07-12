Белый дом: новый законопроект с санкциями против РФ несет риски для внешней политики США

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Правительство США считает, что законопроект о санкциях против Ирана, включающий в себя также расширение рестрикций в отношении России, несет определенные риски для возможности нынешней администрации реализовывать внешнюю политику. Об этом сообщила в среду на брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
"В нынешнем виде законопроект представляет определенные риски для реализации нынешним правительством внешней политики. Пока они [законодатели] не продвинутся в этом процессе, мы это комментировать больше не будем", - сказала она отвечая на вопрос, намерен ли президент наложить вето на этот законопроект.
В середине июня Сенат принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.