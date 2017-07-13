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В Турции задержан организатор теракта возле стадиона в Стамбуле

Международная панорама
13 июля, 15:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, июля. /ТАСС

Помимо организатора, были задержаны еще 43 члена Рабочей партии Курдистана

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АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Силы безопасности задержали организатора теракта, в результате которого в декабре 2016 года в Стамбуле погибли более 40 человек. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk.

По его данным, в ходе спецоперации в четырех провинциях республики были задержаны 44 члена Рабочей партии Курдистана (РПК). Одним из них оказался организатор взрыва у стадиона "Водафон Арена". Отмечается, что он покинул заминированный автомобиль за минуту до теракта.

10 декабря 2016 года террорист-смертник подорвал себя в парке Мачка с восточной стороны стамбульского стадиона. Еще один экстремист подъехал с запада к автобусу с сотрудниками спецназа полиции. В результате теракта погибли 44 человека, более 160 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Соколы свободы Курдистана", связанная с РПК.

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