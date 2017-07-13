Более 35 тыс. военных НАТО примут участие в маневрах Trident Juncture в 2018 году

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Более 35 тысяч военных НАТО примут участие в маневрах "Единый трезубец" (Trident Juncture) в 2018 году. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

"В настоящее время мы говорим о порядка 35 тысяч военных", - сказал он.

При этом генсек подчеркнул, что эта цифра еще может измениться. "Окончательная численность еще будет определена, потому что мы будем узнавать больше о том, сколько стран направит своих военнослужащих", - добавил он.

Маневры сил НАТО "Единый трезубец" уже проходили дважды: в 2015 году в Испании и Португалии и в 2016-м в Прибалтике. В первом случае участие принимали свыше 36 тысяч человек, а во втором - всего лишь порядка 500 военнослужащих.