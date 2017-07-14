Госдеп: переговоры о наблюдателях в Сирии могут завершиться на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Переговоры между США, Россией и Иорданией о группе наблюдателей за соблюдением перемирия на юго-западе Сирии могут завершиться на следующей неделе.

Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента США.

"Продолжается очень активное обсуждение, очень подробное обсуждение того, куда отправятся наблюдатели, как они будут работать в этой области, - отметил он. - Я надеюсь, на следующей неделе мы к чему-нибудь придем".

В понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования на практике зон деэскалации на юго-западе Сирии (в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). По его словам, для этого решено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане. Министр подчеркнул, что этот центр будет на прямой связи с отрядами оппозиции и представителями правительственных сил.

Переговоры о сбитом сирийском самолете

США и Россия провели конструктивные переговоры по военной линии после того, как ВВС США сбили сирийский самолет на юге провинции Ракка, заявил Макгурк.

"С тех пор как мы сбили сирийский самолет - по необходимости, с учетом того, чем этот самолет занимался - мы провели очень конструктивные переговоры по военной линии с Россией о договоренностях по деконфликтации", - отметил он.

Макгурк подчеркнул, что "такого рода инцидентов больше не наблюдается".

18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов ИГ в районе Эр-Расафе, в 40 км на юго-запад от Ракки. В ответ на это Минобороны РФ заявило, что с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.