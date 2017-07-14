ООН призвала стороны конфликта в Сирии позволить начать работу по разминированию

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ООН, 14 июля. /ТАСС/. ООН призвала в четверг стороны конфликта в Сирии позволить провести разминирование районов, где шли бои, а также обеспечить безопасность персонала, который будет заниматься ликвидацией мин и неразорвавшихся боеприпасов.
"ООН призывает все стороны конфликта позволить ликвидировать взрывоопасные пережитки войны и провести просветительские занятия [о рисках, связанных с минами], а также обеспечить безопасность гуманитарного персонала, который будет проводить разминирование", - сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу для беженцев.
"Районы, в направлении которых они движутся, зачастую засорены [минами и снарядами]", - пояснил представитель генсека.
Как заявил журналистам Дюжаррик, в Сирии из-за огромного количества взрывоопасных объектов практически каждый день происходят трагические инциденты.
Так, в четверг три школьника погибли, подорвавшись на противопехотной мине в деревне Эль-Сальхия в северо-восточной провинции Хасеке. Днем ранее два ребенка погибли от взрыва мины в деревне Кафр-Бсин на севере провинции Алеппо.
В конце июня специалисты Службы ООН по разминированию провели встречу с экспертами Минобороны РФ, обсудив работу саперов в Сирии. Как сообщили в российском военном ведомстве, в ходе дискуссии акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия, скорейшего налаживания мирной жизни населения, создания условий для восстановления инфраструктуры.