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Глава МИД Великобритании считает, что иранская сделка уберегла мир от опасности

Международная панорама
14 июля, 3:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

Борис Джонсон отметил, что без достижения договоренностей Тегеран получил бы "в течение недель достаточное количество оружейного урана для [создания] ядерной бомбы"

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что без Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана мир находился бы в максимальной опасности. Об этом он написал в статье, опубликованной в четверг в газете Washington Post.

"Без иранской ядерной сделки мир был бы в максимальной опасности, - пишет глава МИД Великобритании. - На данный момент сделка выполняется, и мы считаем, что это лучший вариант для международного сообщества".

Джонсон полагает, что без достижения этих договоренностей мог быть неизбежен сценарий, согласно которому Тегеран получил бы "в течение недель достаточное количество оружейного урана для [создания] ядерной бомбы". По мнению министра, Исламской Республике на сегодняшний день нужно для этого как минимум год. Он подчеркнул, что это позволяет международному сообществу быстро отреагировать на любые нарушения со стороны Тегерана. "Проверки подтверждают, что Иран выполняет свои обязательства по сделке", - указал министр.

"СВПД нейтрализовало максимальную опасность получения Ираном ядерного оружия по крайней мере на десятилетие. На одну угрозу стало меньше", - заключил Джонсон.

Иран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций в обмен на ограничение им своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.

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