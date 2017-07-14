Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танков

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Модернизированные танки Т-72 и "Оплот" украинского производства будут предоставлены Вооруженным силам страны (ВСУ) за счет увеличения бюджета на оборону. Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко при посещении Львовского бронетанкового завода.

"По моему поручению 72 модернизированных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в ВСУ", - сказал Порошенко, выступая перед сотрудниками завода. Кроме того он заявил о покупке государством новых боевых танков "Оплот" на сумму более 300 млн гривен ($11,5 млн). Всего же, по словам главы государства, завод должен получить 920 млн гривен ($35,3 млн). "Это не только на танки и пожарные машины, двадцать "Дозоров" (бронеавтомобиль легкого класса - прим. ТАСС), которые находятся за моей спиной, будут также готовы к отправлению в войска", - пообещал он.

Президент также заявил, что "предложил министерству обороны, чтобы 1 млрд гривен ($38,5 млн - прим. ТАСС) был потрачен на новейшие общежития для контрактников". Заодно он пообещал улучшить условия жизни военнослужащих, в частности, предоставить им возможность чаще принимать душ.

Порошенко напомнил, что Украина завершила несколько волн частичной мобилизации, признав, что сейчас стране пришлось перейти "к точечной мобилизации офицеров - это вынужденный шаг, потому что офицеров в ВСУ не хватает". Отойдя от частичной мобилизации, украинская власть рассчитывала восполнить недостачу в военнослужащих, активно используя контрактников, и сейчас, как уточнил он, "уже более 90 тысяч украинцев добровольно пришли в ВСУ и подписали контракты". Порошенко подытожил, что "сегодня ВСУ, наконец-то, вошли в десятку самых эффективных вооруженных сил на континенте".

Ранее в пятницу, непосредственно перед приездом главы государства на завод, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало должностных лиц ВСУ и топ-менеджеров Львовского бронетанкового завода по подозрению в мошенничестве с оборонными заказами. Как выяснило следствие, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же старые, а иногда и нерабочие двигатели, производство которых было прекращено в 1990-х годах, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.

В четверг Верховная рада Украины утвердила в целом проект изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, предусматривающий, кроме прочего, увеличение расходов на оборону. Так, почти 2,7 млрд гривен ($104,2 млн) дополнительно было выделено для финансирования "безотлагательных потребностей на оборону и безопасность государства", в том числе связанных с проведением силовой операции в Донбассе. В правительстве Украины ранее заявляли, что увеличить расходы государственного бюджета стало возможным благодаря перевыполнению плана поступлений в государственную казну.