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WP уличила Иванку Трамп в использовании дешевой иностранной рабочей силы

Международная панорама
14 июля, 19:58 UTC+3 ТАСС

Газета установила, что продукция компании дочери президента США, которая реализует модную женскую одежду, обувь, сумки и аксессуары, производится в Китае, Индии, Бангладеш, Индонезии и Эфиопии

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ТАСС, 14 июля. Компания, принадлежащая дочери президента США Дональда Трампа Иванке, использует для производства своих товаров дешевую иностранную рабочую силу, несмотря на призывы ее отца возродить промышленность США и покупать товары, сделанные в Америке. К такому выводу пришла газета The Washington Post. Она опубликовала в пятницу материал, основанный на результатах своего журналистского расследования и посвященного бизнесу дочери американского лидера, которая продает модную женскую одежду, обувь, сумки и аксессуары под брендом Ivanka Trump.

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При этом газета, занимающая критическую позицию отношении президента Трампа, акцентирует внимание на то, что в странах, где компания его дочери размещает заказы, рабочие получают очень низкую зарплату. Она напоминает, что в мае власти китайского города Ганьчжоу в провинции Цзянси задержали трех активистов американской правозащитной организации China Labor Watch, тайно расследовавших условия труда на фабриках в Китае, выпускающих в том числе обувь для фирмы Иванки Трамп. Издание отмечает, что большинство рабочей силы на швейных предприятиях составляют женщины, в то время как Иванка Трамп, которая сейчас является советницей президента США, постоянно подчеркивает свои усилия по защите женских прав.

Во время своей инаугурационной речи президент Трамп заявил, что вывод производств американскими компаниями за границу и растущий импорт товаров из стран с дешевой рабочей силой подрывает позиции промышленности США. В то же время газета отмечает, что 97% одежды и обуви, продаваемой на рынке США, изготавливается за границей, в странах с низкими трудовыми издержками, поскольку высокие зарплаты делают продукцию американской легкой промышленности неконкурентоспособной.

Изучив базы данных таможни США и компаний морского транспорта, The Washington Post установила, что одежда и обувь для компании Иванки Трамп производится в таких странах, как Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия и Эфиопия. Журналисты побывали в некоторых из этих стран, чтобы побеседовать с работницами швейной отрасли. Швея в Индонезии рассказала, что получает $173 в месяц, а работница в Бангладеш - $70.

Газета не смогла получить комментарии самой Иванки Трамп по поводу информации, содержащейся в статье. Президент компании Ivanka Trump Абигейл Клем заявила в интервью изданию, что фирма имеет собственный кодекс норм этического поведения для фирм-поставщиков и что она намерена нанять консультантов по вопросу соблюдения прав рабочих. При этом глава компании признала, что выпускать швейную продукцию в США очень сложно, поскольку в стране почти не осталось квалифицированного персонала.

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