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МИД Белоруссии: Минск не жаждет вступления в ЕС, но хотел бы тесно сотрудничать с ним

Международная панорама
14 июля, 19:50 UTC+3 МИНСК МИНСК 14, июля. /ТАСС

Глава ведомства Владимир Макей в интервью El Pais сообщил, что Минск "не намерен портить отношения с Россией", потому что это его "союзник и главный партнер"

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МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Белоруссия не является активным сторонником вступления в Евросоюз, но заинтересована в тесном сотрудничестве с ЕС. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью испанскому изданию El Pais, которое опубликовано в пятницу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы не жаждем вступления в ЕС, но мы хотим более активно участвовать в работе интеграционных объединений, возникших на постсоветском пространстве, таких как Евразийский экономический союз, и в то же время тесно сотрудничать с ЕС, так как это усиливает нашу экономику, и экономический рост позволит укрепить наш суверенитет и политическую независимость", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Минск "не намерен портить отношения с Россией", потому что это его "союзник и главный партнер". Министр сообщил, что торговля с Россией составляет почти 52% от объема белорусского товарооборота, а на долю ЕС, который является вторым торговым партнером, приходится 22,5% объема товарооборота.

"Но мы хотим, чтобы наша экономика была более диверсифицированной, - отметил министр. - Мы хотим создать совместные предприятия для производства товаров, после чего они будут считаться белорусскими и смогут быть экспортированы в другие страны ЕврАзЭС".

По словам министра, "Восточное партнерство" и ЕврАзЭС "совместимы". Более того, Минск выступает за более близкие отношения ЕврАзЭС и ЕС. По его словам, сближение "необходимо и рано или поздно наступит". "Если сейчас это невозможно, то это из-за того, что по причине кризиса на Украине уровень недоверия между Востоком и Западом огромен", - сказал он.

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