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Bloomberg: Конгресс США готовит двухпартийный вариант законопроекта о санкциях против РФ

Международная панорама
14 июля, 20:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Законопроект может быть представлен в Палате представителей уже на будущей неделе

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Новый вариант законопроекта о санкциях против России готовит председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Эд Ройс. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, этот законопроект пользуется двухпартийной поддержкой и может быть представлен в Палате представителей уже на будущей неделе.

Ссылаясь на мнение конгрессмена Девина Нуньеса (республиканца, от штата Калифорния), агентство указывает, что законопроект может быть одобрен не ранее конца будущей недели.

Меры по значительному ужесточению санкционного режима против России были оформлены в виде поправки к законопроекту об усилении давления на Иран и одобрены в середине июня Сенатом 98 голосами против двух. Он был направлен в Палату представителей, однако рассмотрение его там застопорилось из-за одного из пунктов, который помешал бы американским компаниям участвовать в крупных нефтяных проектах за пределами США.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.

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