Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-советник Трампа опроверг, что предвыборный штаб республиканца вступал в сговор с РФ

Международная панорама
14 июля, 23:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Майкл Капуто заявил, что сотрудники штаба работали день и ночь и "были настолько заняты", что у них не оставалось времени на координацию действий с представителями какого-либо иностранного государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Майкл Капуто опроверг утверждения, согласно которым советники республиканца во время прошлогодней избирательной кампании якобы могли вступить в сговор с представителями РФ.

Смотрите также

Что не так с докладом США о "российских хакерах"

"Я ничего подобного не слышал", - сказал экс-советник в пятницу в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, в курсе ли он, что кто-то из членов предвыборного штаба Трампа когда-либо обсуждал помощь со стороны России. По словам Капуто, сотрудники штаба работали день и ночь и "были настолько заняты", что у них просто не оставалось времени на то, чтобы координировать свои действия с представителями какого-либо иностранного правительства. "Сама идея, что кто-то в кампании мог иметь злой умысел и совершить предательство или же имел на это ресурсы, просто смешна", - считает он.

Капуто в пятницу должен выступить в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Как заявлял ранее его адвокат, бывший советник Трампа согласился выступить перед законодателями добровольно.

Капуто занимал пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа. Как сообщал телеканал CNN, он ранее жил в России, где, в частности, работал на представительство американского Агентства по международному развитию, которое занимается оказанием помощи за рубежом. По сведениям телеканала, он также работал в качестве консультанта российского холдинга "Газпром-Медиа".

Как рассказал каналу сам Капуто, в 1994 году власти США отправили его как политтехнолога в Россию, чтобы помочь "молодому правительству страны выработать нормы избирательного права", отмечает канал. По его словам, если прибегнуть к языку, которым пользуются нынешние американские власти, то можно сказать, что администрация экс-президента США Билла Клинтона послала его в Россию, "чтобы вмешаться в их [российские] выборы".

Через год Капуто уволился с американской госслужбы и открыл в Москве PR-кампанию, чтобы помогать западным фирмам вести бизнес в России. Он также консультировал экс-президента РФ Бориса Ельцина, когда тот переизбирался на посту главы государства, сообщает CNN. В 2000 году Капуто вернулся в США.

Расследование по РФ

Разбирательство по поводу якобы имевших место попыток вмешательства в ход избирательной кампании 2016 года в США и утверждений о связях Трампа с Россией ведут американские компетентные органы, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
3
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
4
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
5
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
6
Почему стоит посмотреть новую "Планету обезьян"
7
Власти Эстонии изъяли из семьи граждан РФ восьмилетнюю девочку
Темы дня
Реклама