Глава Пентагона: характер миссии войск США в Афганистане может измениться

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Характер миссии американского воинского контингента, размещенного в Афганистане, может претерпеть изменения. Это признал в пятницу на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя ход выработки новой американской стратегии нормализации обстановки в азиатской республике.

При этом глава военного ведомства США предупредил, что, вопреки данным американской печати, в этой области до сих пор остается невыясненным ряд ключевых моментов, в частности, вопрос о том, какое подкрепление следует перебрасывать в Афганистан. Когда Мэттису сказали, что, якобы, вопрос о численности подкрепления администрация США уже решила, он ответил: "Нет, в действительности мы этого не сделали".

"Разработка [стратегии] еще не закончена", - отметил глава Пентагона. По его словам, "все разбрасывались цифрами", но публикациям на этот счет большого внимания уделять не стоит. Объясняется это тем, что речь пойдет и, "возможно, об определенном изменении того, чем в настоящее время занимаются войска "на земле", пояснил Мэттис. При этом он не стал приводить никакой информации относительно того, каким образом способны измениться задачи, поставленные перед американскими военнослужащими в Афганистане.

Министр также подтвердил, что обсуждается возможность создания второй зоны деэскалации в Сирии - в дополнение к уже сформированной на прошлой неделе на юго-западе арабской страны.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся сейчас примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Как утверждала в начале июля газета Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тыс. человек. По сведениям источников газеты, после того, как в июне этого года президент Дональд Трамп наделил Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции. Из них следовало, что Мэттис может отправить в Афганистан дополнительно не более 3,9 тыс. человек. Если Мэттис сочтет, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему якобы нужно будет заново согласовывать это с Белым домом.