Силы безопасности Египта уничтожили двух боевиков, участвовавших в атаке на полицейских

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КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Отряд сил безопасности Египта уничтожил в субботу двух боевиков, участвовавших в совершенном накануне нападении на полицейскую машину в пригороде Каира. Об этом сообщил представитель Управления безопасности провинции Гиза.
По его словам, операция по поимке террористов продолжалась с минувшего дня. Боевики были обнаружены неподалеку от места преступления, в горной местности в районе Бадаршин. Окруженные полицией, радикалы открыли беспорядочную стрельбу по полицейским, однако ответным огнем были ликвидированы.
Накануне группа экстремистов напала на наряд туристической полиции в районе Бадаршин рядом с населенным пунктом Абу-Сир на окраине Гизы (административная единица, входящая в Большой Каир). Три человека, одетые в камуфляжную форму, остановили на мосту полицейскую машину и практически в упор расстреляли находившихся в ней сотрудников МВД. Пять полицейских, в том числе офицер внутренних войск, погибли. Боевикам удалось скрыться с места преступления.
Расследование дела об убийстве пятерых полицейских в ближайшем пригороде египетской столицы было передано в Высшую прокуратуру государственной безопасности страны.