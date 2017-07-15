Силы безопасности Египта уничтожили двух боевиков, участвовавших в атаке на полицейских

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Отряд сил безопасности Египта уничтожил в субботу двух боевиков, участвовавших в совершенном накануне нападении на полицейскую машину в пригороде Каира. Об этом сообщил представитель Управления безопасности провинции Гиза.

По его словам, операция по поимке террористов продолжалась с минувшего дня. Боевики были обнаружены неподалеку от места преступления, в горной местности в районе Бадаршин. Окруженные полицией, радикалы открыли беспорядочную стрельбу по полицейским, однако ответным огнем были ликвидированы.

Накануне группа экстремистов напала на наряд туристической полиции в районе Бадаршин рядом с населенным пунктом Абу-Сир на окраине Гизы (административная единица, входящая в Большой Каир). Три человека, одетые в камуфляжную форму, остановили на мосту полицейскую машину и практически в упор расстреляли находившихся в ней сотрудников МВД. Пять полицейских, в том числе офицер внутренних войск, погибли. Боевикам удалось скрыться с места преступления.

Расследование дела об убийстве пятерых полицейских в ближайшем пригороде египетской столицы было передано в Высшую прокуратуру государственной безопасности страны.