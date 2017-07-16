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Глава ПНС Ливии предложил новую дорожную карту по решению конфликта в стране

Международная панорама
16 июля, 14:34 UTC+3 ТАСС

Новый план, в частности, включает проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, объявление о прекращении всех военных действий, за исключением борьбы с терроризмом

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ТАСС, 16 июля. Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж предложил новую дорожную карту, которая позволит стране выйти из кризиса. Об этом в воскресенье сообщила газета Al Ahram.

"Президентский совет не является стороной конфликта, но его миссия заключается в том, чтобы прекратить борьбу за власть в Ливии", - заявил Сарадж в телеобращении.

Новый план по урегулированию включает проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, объявление о прекращении всех военных действий, за исключением борьбы с терроризмом, а также проект по формированию совместных комитетов Палаты представителей (однопалатный парламент) и Государственного совета для начала интеграции разобщенных государственных учреждений.

В соответствии с дорожной картой, планируется создание Высшего Совета национального примирения, изучение механизма введения правосудия переходного периода, репараций и общей амнистии, а также создание комитетов по примирению между городами.

По итогам переговоров Сараджа и командующего Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром 2 мая в Абу-Даби были достигнуты договоренности о создании общенациональных органов власти и силовых структур. Для их окончательного оформления планируется создать рабочие группы, а после подписания подготовленного данными группами соглашения в шестимесячный срок провести всеобщие президентские и парламентские выборы.

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