Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях

Международная панорама
16 июля, 14:59 дата обновления: 16 июля, 15:18 UTC+3

Какие именно эпизоды вменяются Хосейну Ферейдуну, не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хосейн Ферейдун

Хосейн Ферейдун

© AP Photo/Brendan Smialowski

ТАСС, 16 июля. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя суда.

Другие подробности пока не приводятся.

В конце января этого года стало известно, что Хосейн Ферейдун подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям. После победы Роухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
2
Оператор аттракциона погиб в Рязани при попытке остановить карусель
3
Умерла автор романов об Анжелике Анн Голон
4
Биография Владимира Толоконникова
5
Опрос: почти половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Россией
6
Умер актер Владимир Толоконников
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама