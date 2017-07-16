AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях

ТАСС, 16 июля. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя суда.

Другие подробности пока не приводятся.

В конце января этого года стало известно, что Хосейн Ферейдун подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям. После победы Роухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.