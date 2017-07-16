AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях

Оргкомитет ЧМ не сможет решить проблему холода в прыжковом бассейнеСпорт 16 июля, 15:12
Пацкевич: хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложноСпорт 16 июля, 15:01
AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступленияхМеждународная панорама 16 июля, 14:59
Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 годаСпорт 16 июля, 14:55
Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять балловСпорт 16 июля, 14:45
Власенко отговорил прыгунов в воду Кузнецова и Захарова завершать карьеру после ОИ-2016Спорт 16 июля, 14:27
Медведев: победа в финале Уимблдона подтвердила мастерство Весниной и МакаровойСпорт 16 июля, 14:24
Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск" доволен организацией матча с "Зенитом"Спорт 16 июля, 14:21
Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метровСпорт 16 июля, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 июля. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя суда.
Другие подробности пока не приводятся.
В конце января этого года стало известно, что Хосейн Ферейдун подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям. После победы Роухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.