Американца приговорили к 10 годам тюрьмы в Иране за шпионаж

ТЕГЕРАН, 16 июля. /ТАСС/. Гражданин США, имеющий гражданство еще одной страны, приговорен судом первой инстанции Ирана к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге в Тегеране официальный представитель судебной власти ИРИ Голям Хосейн Мохсени Эжжеи. При этом он не назвал имени осужденного.

"Этот человек, имеющий двойное гражданство, в том числе гражданство США, а также гражданство еще одной страны, проник в Иран с определенной миссией, однако был выявлен и задержан службами безопасности. Суд первой инстанции приговорил его к 10 годам тюремного заключения с правом подачи апелляции. В случае окончательного утверждения приговора, я и мои коллеги предоставим более подробную информацию по этом человеку", - сказал Эжжеи, добавив, что задержанный "получал прямые указания из США".

В октябре прошлого года в Иране были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый за шпионаж в пользу США предприниматель Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие гражданство США и ИРИ. Законодательство Исламской Республики не признает институт двойного гражданства.