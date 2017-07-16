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Адвокат Трампа: встреча сына президента США с юристом из РФ не нарушала законы страны

Международная панорама
16 июля, 17:37 дата обновления: 16 июля, 18:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июля. /ТАСС

Попытки возложить ответственность за эту встречу на самого главу государства беспочвенны, отметил Джей Секулов

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Встреча Дональда Трампа - младшего, сына президента США, с российским адвокатом Натальей Весельницкой летом 2016 года не является нарушением американских законов. Попытки возложить ответственность за эту встречу на самого главу государства беспочвенны. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании ABC юрисконсульт президента Трампа Джей Секулов.

"Я представляю президента, а не Трампа-младшего. Президент не знал об этой встрече, не участвовал в ней. Дональд-младший все точно разъяснил во время предыдущего интервью телеканалу Fox News", - уточнил юрисконсульт.

"Сама по себе встреча, как я уже неоднократно говорил, не является нарушением какого-либо закона. Я считаю важным еще раз подчеркнуть, что президент не знал об этой встрече и не принимал в ней участие", - сказал Секулов.

 

Адвокат также отметил, что решение Секретной службы США пропустить посторонних людей на встречу Трампа-младшего с Весельницкой должно вызывать беспокойство. Ведь на тот момент Секретная служба подчинялась 44-му американскому лидеру Бараку Обаме.

Помимо сына президента и российского адвоката, на встрече присутствовали ныне старший советник главы государства Джаред Кушнер, на тот момент еще руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, лоббист Ринат Ахметшин, американский продюсер Роб Голдстоун и еще пара человек. "Если эта встреча, как вы утверждаете, была настолько злодейской, то почему тогда Секретная служба впустила этих людей [в небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке]", - задал риторический вопрос Секулов.

"Президент [будущий] в то время охранялся Секретной службой, и сейчас данное обстоятельство вызывает у меня беспокойство", - добавил юрисконсульт. Секретная служба США занимается не только безопасностью президента страны, но и, в том числе, охраняет ведущих политиков, а также кандидатов на пост главы государства и членов их семей.

Ранее на этой неделе Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю незнакома.

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