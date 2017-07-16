Сенатор обвинил сына Трампа в нежелании говорить правду о встрече с юристом из России

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Члены спецкомитета по разведке Сената Конгресса не склонны спешить называть противозаконной встречу сына президента Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой летом 2016 года. Однако расхождения в разъяснениях самого Трампа-младшего похожи на тенденцию, которая свойственна окружению главы государства. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN старший демократ в данном комитете Марк Уорнер (от штата Вирджиния).
Уорнера попросили сказать, согласен ли он с точкой зрения юрисконсульта президента США Джея Секулова, который в воскресенье в эфире телекомпании ABC заявил, что данная встреча не является нарушением американских законов. "Мы пока не знаем этого, так как не знаем, о чем шла речь на той встрече", - констатировал Уорнер.
Сенатор упрекнул Трампа-младшего в неоднократной лжи. "Мы знаем, что Трамп-младший множество раз не говорил правду. Сначала он утверждал, что встреча была посвящена России, иммиграционной политике и усыновлениям, потом он заявил, что на встрече были три-четыре человека. Мы же теперь знаем, что их было гораздо больше", - пояснил свою мысль законодатель.
Кроме того, он считает неприемлемым такое объяснение, как забывчивость сына президента и фактор времени. "Полагаю, что я бы никогда ничего не забыл о встрече, которая подразумевала попытку российских властей помочь кандидату в президенты Трампу и дискредитировать [его соперницу] Хиллари Клинтон", - отрезал сенатор.
Он подозревает, что родственники и ближайшее окружение президента не просто так забывают подробности встреч с россиянами, не упоминая их в специальных бланках, которые заполняются и направляются в спецкомитет по разведке Сената. "Это очень удобная тенденция, когда все ведущие участники предвыборной кампании Трампа забывают о встречах с россиянами, не включают эти встречи в бланки, а когда всплывают факты, они просто вносят поправки", - возмутился Уорнер.
Ранее на этой неделе Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю незнакома.