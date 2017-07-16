Глава МИД Ирана призвал союзников США исключить силовой путь урегулирования в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Союзники США на Ближнем Востоке должны исключить возможность урегулирования в Йемене силовым путем. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Перед тем, как война разразилась в Йемене и перед началом бессмысленных саудовских бомбардировок невинных йеменцев в 2015 году, мы предложил мирный план. Эта война длится уже два года, хотя Саудовская Аравия намеревалась завершить ее за две недели", - напомнил министр.

"Мы предложили план урегулирования из четырех пунктов: прекращение огня, гуманитарная помощь, диалог и формирование правительства, основанного на воле йеменского народа. Я считаю, что в реальности для достижения успеха надо воспринять и признать один единственный принцип: военного пути урегулирования не существует", - подчеркнул Зариф.

По его мнению, многие союзники США в регионе "стремятся победить именно военным путем, причем, готовы воевать до последнего американского солдата". "В этом-то и заключается проблема", - заключил глава МИД.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. В последнем докладе эксперты Совета Безопасности ООН предложили создать специальную комиссию для расследования нарушений международного гуманитарного права, совершенных за время конфликта.

В конце ноября Высший политический совет, сформированный мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") и Всеобщим народным конгрессом (партия экс-президента Али Абдаллы Салеха) утвердил состав правительства национального согласия. Кабинет министров возглавил экс-губернатор провинции Аден Абдель Азиз Салех бен Хабтур. Тем временем в Адене действует правительство президента Абд Раббо Мансура Хади, легитимность которого признает международное сообщество.