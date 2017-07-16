Додон: необходимо договориться по статусу Приднестровья в рамках единой Молдовы

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МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Решение проблемы Приднестровья возможно при сохранении молдавской государственности, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
"Очень важно договориться по статусу Приднестровья в рамках единой Молдовы. Очень важно понять, что договариваться с Приднестровьем можно на принципах обязательного нейтралитета Молдовы и сохранения молдавской государственности", - отметил президент Молдавии в воскресенье в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Додон считает, что проблема Приднестровья - "проблема чисто политическая". "Есть политические элиты, которые, к сожалению, пока не хотят решать этот вопрос", - сказал президент.
Президент Молдавии считает, что в решении приднестровского вопроса "очень важна роль Российской Федерации". Он также отметил, что в этом плане "очень важна позиция наших партнеров в Белоруссии". "Белоруссия всегда признавала территориальную целостность Республики Молдова", - заявил Додон.