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Глава парламента Армении начинает официальный визит в Москву

Международная панорама
17 июля, 0:38 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 17, июля. /ТАСС

В ходе визита Ара Баблоян проведет встречи с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также патриархом Кириллом

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ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ара Баблоян в понедельник начинает двухдневный официальный визит в Москву. Об этом корреспонденты ТАСС сообщили в парламентской пресс-службе.

В ходе визита спикер встретится с главой Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и предстоятелем Русской православной церкви - патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отметили в аппарате парламента.

В составе возглавляемой Баблояном делегации - представители как провластных, так и оппозиционных фракций Национального Собрания Армении.

Армянские парламентарии возложат венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Они посетят Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Армянской апостольской церкви, встретятся с представителями армянской диаспоры России, отметили в пресс-службе.

Готовность развивать сотрудничество с РФ

Принимая 3 июля посла России Ивана Волынкина, Баблоян выразил готовность новоизбранного парламента Армении и впредь развивать сотрудничество с РФ. Он подчеркнул важность армяно-российских союзнических отношений, остановился на многочисленных сферах межгосударственных связей между двумя странами. Спикер констатировал высокий уровень двустороннего межпарламентского сотрудничества, плодотворную работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания России и Национального собрания Армении. Он высказался за активизацию взаимодействия на международных площадках.

Важная составляющая двустороннего сотрудничества

Межпарламентские связи являются важной составляющей многогранного сотрудничества между Россией и Арменией, заявила в воскресенье корреспонденту ТАСС депутат, бывший вице-спикер Национального Собрания Эрминэ Нагдалян. В 2012-2017 годах она возглавляла армянскую часть Межпарламентского сотрудничества Федерального Собрания России и Национального Собрания Армении. Нагдалян констатировала, что парламентарии двух стран на регулярных встречах всесторонне обсуждают вопросы взаимодействия в политической, экономической, гуманитарно-культурной областях. Среди удачных совместных инициатив последних лет депутат привела проведенную в Ереване крупную конференцию по вопросам исторической памяти, посвященную 70-летию Великой Победы, под руководством Сергея Нарышкина, российско-армянский межрегиональный форум в Ереване с участием Валентины Матвигенко, другие мероприятия.

По словам Нагдалян, проведение совместных заседаний комитетов Госдумы и Совфеда России и постоянных комиссий парламента Армении стало полезной практикой. Парламентарии стараются содействовать процессу мирного урегулирования карабахского конфликта, подчеркнула бывший вице-спикер.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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