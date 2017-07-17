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Иностранные наблюдатели призвали мир признать проведенный оппозицией Венесуэлы референдум

Международная панорама
17 июля, 6:10 UTC+3 ТАСС

Бывшие президенты Колумбии, Боливии и Коста-Рики, принимавшие участие в плебисците как иностранные наблюдатели, заявили о признании этого референдума законным

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Бывший президент Лаура Чинчилья и экс-президент Колумбии Андрес Пастрана

Бывший президент Лаура Чинчилья и экс-президент Колумбии Андрес Пастрана

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 17 июля. Мировое сообщество должно признать результаты так называемого народного референдума, который созвала венесуэльская оппозиция. С таким призывом выступили в воскресенье экс-президенты Колумбии, Боливии и Коста-Рики, принимавшие участие в плебисците в качестве иностранных наблюдателей.

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"Господа президенты стран Западного полушария, главы государств всего мира, нельзя оставаться безразличными перед лицом того, что венесуэльский народ сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС) выразил свою волю. Мы признаем этот референдум законным", - сказала экс-президент Коста-Рики Лаура Чинчилья на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала El Capitolio TV. Бывший президент Боливии Хорхе Кирога в свою очередь выразил надежду, что папа римский Франциск также "ясно выскажется" на тему плебисцита.

Организаторы референдума обещают огласить результаты в ближайшие часы. К настоящему моменту обработано не менее 62% протоколов.

Мадуро ранее заявил, что плебисцит является "внутренним референдумом оппозиционных партий" и не может быть признан законным, поскольку в его организации не участвовал Национальный избирательный совет. По мнению оппозиционного альянса "Блок демократического единства", которому принадлежит большинство в парламенте, в соответствии с конституцией результаты народного референдума являются юридически обязывающими.

На референдум были вынесены три вопроса: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной [президентом] Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?"

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Боливия Колумбия Венесуэла Коста-Рика
Персоны
Чинчилья, Лаура
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