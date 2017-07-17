Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евродепутат направила Могерини запрос в связи с отказом выдавать шенгенские визы крымчанам

Международная панорама
17 июля, 10:55 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 17, июля. /ТАСС

По словам Яны Тоом, можно признавать или не признавать Крым частью России, но нельзя наказывать обычных людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила запрос верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерике Могерини относительно отказа стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС в понедельник.

"Вы можете признавать Крым [частью России] или не признавать, но нельзя наказывать обычных людей, о которых даже не известно, как они голосовали на референдуме [по присоединению Крыма]. Это как раз тот случай, когда санкции бьют по людям, а не по строю", - сказала она.

"В советское время жители стран Балтии (вхождение которых в СССР ряд стран Запада не признавал - прим. ТАСС) все же получали западные визы", - добавила евродепутат.

В запросе, который Тоом направила Могерини в пятницу 14 июля, указывается, что после событий 2014 года более 90% крымчан получили российское гражданство, "учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России".

"Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д. - прим. ТАСС). Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов. Да и поездка в Киев - это очень сложно, потому что у Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения", - говорится в запросе.

Евродепутат попросила Могерини уточнить, могут ли жители Крыма с российскими паспортами получать визы в посольствах стран ЕС в Киеве и Москве, а также спросила, планирует ли Евросоюз в целом пересмотреть политику выдачи шенгенских виз для крымчан.

Ответа на запрос Яна Тоом ожидает к октябрю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Фото
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
3
АФК "Система" заявила о техническом дефолте
4
Для летчиков истребителя пятого поколения Т-50 создали "дырявый" костюм
5
Поклонская с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге
6
Путин присвоил звание Героя России летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29
7
Евродепутат направила Могерини запрос в связи с отказом выдавать шенгенские визы крымчанам
Темы дня
Реклама